انتكاسة جديدة لفيفي عبده.. بحاجة لـ(تدخل جراحي)

خبرني - دخلت الفنانة المصرية فيفي عبده مرحلة جديدة من العلاج، بعدما تعرضت لانتكاسة صحية ناجمة عن مضاعفات كسر في قدمها قبل نحو شهر، ما أجبرها على ملازمة الفراش داخل منزلها، وفقاً لتوصيات الأطباء، وسط متابعة طبية ورعاية عائلية متواصلة.

وأقرت فيفي عبده، بأنها ارتكبت خطأ تسبب في تدهور حالتها الصحية، بعدما لم تلتزم بالتعليمات الصارمة التي أوصى بها الطبيب المعالج، والتي شددت على ضرورة الراحة التامة وتجنب تحميل أي وزن على القدم المصابة. وقالت إنها غادرت الفراش وتحركت أكثر من مرة، وهو ما أدى إلى تعرضها لانتكاسة صحية لم تكن تتوقعها.

وأوضحت أنها خضعت مؤخراً لفحوصات طبية وأشعة دقيقة كشفت عن مستجدات مقلقة في كاحل القدم، مؤكدة أن الأطباء أجمعوا على أن الحالة لن تستقر إلا بالتدخل الجراحي لتركيب "شرائح ومسامير". وعن رد فعلها، قالت: "إنها تلقت صدمة كبيرة من قرار الطبيب، فقد كانت تظن أن الأمر سيمر دون جراحة، لكن يبدو أنها باتت حتمية بسبب حركتها الخاطئة"، مشيرة إلى إجراء فحوصات وأشعة بعد أسبوعين لحسم القرار النهائي بشأن موعد العملية.

تعود الإصابة إلى أربعة أسابيع مضت، حين تعرض منزل الفنانة في محافظة الجيزة لتسرب مياه مفاجئ، وأثناء محاولتها المساعدة في السيطرة على الموقف وتجفيف المكان، انزلقت قدمها وسقطت بقوة، مما أسفر عن آلام مبرحة نُقلت على إثرها إلى المستشفى. وتبين إصابة الفنانة بكسر في الكاحل استلزم وضعها في "الجبس" كإجراء أولي.

يُذكر أن آخر إطلالة فنية لفيفي عبده كانت في موسم دراما رمضان الماضي، حيث تألقت في برنامج المقالب "ألف ليلة"، بالإضافة إلى مشاركتها البارزة في مسلسل "العتاولة" رفقة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وهو العمل الذي حصد إشادات واسعة ونسب مشاهدة مرتفعة.

وتعد فيفي عبده واحدة من أبرز نجمات الفن والاستعراض في مصر، إذ بدأت مسيرتها في عالم الرقص الشرقي قبل أن تنتقل إلى التمثيل وتشارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.