وفيات يوم السبت 4-7-2026 في الأردن

خبرني - (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم السبت 4-7-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.



الحاجة جميلة أحمد العلي الرحامنة

الحاجة عفاف ياسين صالح ابو خاص

عصام الياس سلطي

وفيقه توفيق نمر الدقاق

أمل أحمد عواد الخريسات

الحاجة آمال لبيب جادالله

الدكتور الصيدلاني علاء عدنان سالم النابلسي

فاطمة صالح عبد الرحمن الرحاحلة

بسام فرح العوابده

حسام الدين سليم جورج ابو مريم

سامي حسين محمود جيت

شادي محمد ارشيد الزواهرة

فايزة مفلح العمري

محمد حمدان الزواهرة

مريم صالح رمضان التلاوي

منيب عبدالله نجيب حداد

هدى مبدى صالح الخوري

هيال الجبور

