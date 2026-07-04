نجوم سورية يساندون نورا رحال في عزاء نجلها أليكس

خبرني - حرص عدد كبير من نجوم الدراما السورية على مواساة الفنانة نورا رحال في عزاء نجلها أليكس، الذي أُقيم في دمشق، وسط أجواء حزينة.

وشهدت قاعة العزاء حضور عدد من أبرز الفنانين، بينهم بسام كوسا، وعبدالمنعم عمايري، وروزينا لاذقاني، وميلاد يوسف، ومحمد حداقي، الذين حرصوا على مواساة الفنانة والوقوف إلى جانبها في هذه المحنة.

ووصلت نورا رحال إلى قاعة العزاء لاستقبال المعزين، حيث بدت متأثرة بفقدان نجلها، بينما سادت أجواء من الحزن بين الحضور الذين قدموا كلمات المواساة والدعم لها ولأسرتها.

ويأتي العزاء بعد أيام من إعلان الفنانة خبر وفاة ابنها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صورة له وودعته بكلمات مؤثرة، دون أن تكشف حينها عن سبب الوفاة.

تشييع جثمان أليكس في لبنان

وكانت مراسم تشييع جثمان أليكس قد أُقيمت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي في كنيسة مار إلياس بمنطقة الرابية في محافظة جبل لبنان، بحضور أفراد العائلة وعدد من الفنانين والمقربين، وسط مشاهد مؤثرة عكست حجم الصدمة التي تعيشها الأسرة.

أليكس، واسمه الكامل أليكساندروس أبوستولوبولوس، وُلد في السادس من يوليو/ تموز عام 2002، وهو الابن الأكبر للفنانة نورا رحال من زواجها السابق برجل أعمال يوناني، ولديها أيضًا ابن آخر يُدعى فيليبوس.

آخر أعمال نورا رحال

وتعد نورا رحال من أبرز الفنانات السوريات، إذ بدأت مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي، وحققت حضورًا لافتًا في الغناء والتمثيل، قبل أن تتوقف لفترة بسبب إصابتها بسرطان الثدي عام 2007، ثم عادت لاحقًا إلى الساحة الفنية بأعمال متنوعة.

وكان أحدث ظهور لها من خلال مسلسل «لوبي الغرام»، الذي شاركت في بطولته ضمن موسم دراما رمضان 2026، لتواصل حضورها الفني بعد سنوات من النجاحات في الدراما والغناء.