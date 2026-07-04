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طريقة فعّالة تساعد في الإقلاع عن التدخين

  • 04 تموز 2026
  • 09:17
طريقة فعّالة تساعد في الإقلاع عن التدخين

خبرني - أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة أديلايد الأسترالية أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد في الإقلاع عن السجائر وتقليل الرغبة الشديدة في التدخين.
أجرى الباحثون مراجعة لنتائج 59 دراسة تتعلق بالرياضة وتأثيرها إدمان السجائر، شملت أكثر من 9000 شخص، وقاموا بتقييم تأثير كل من التمارين الرياضية الفردية وبرامج التمارين الرياضية طويلة الأمد على الإقلاع عن التدخين، وعلى شدة الرغبة بتدخين السجائر، وعلى أعراض الانسحاب بعد ترك التدخين.

وتبين أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام كانت لديهم احتمالية الإقلاع التام عن التدخين أعلى بنسبة 15%، واحتمالية الامتناع عن التدخين لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل أعلى بنسبة 21%، وعلاوة على ذلك، قلّص المشاركون الذين يمارسون الرياضة معدل التدخين اليومي بمقدار سيجارتين، حتى أن جلسة تمرين واحدة في الحد من الرغبة الشديدة في التدخين لمدة 30 دقيقة تقريبا بعد انتهائها.
ووفقا للباحثين لا ينبغي أن تحل التمارين البدنية محل الأساليب المثبتة للإقلاع عن التدخين كالعلاج الدوائي والاستشارات المتخصصة، غير أنها يمكن أن تشكل إضافة بسيطة ومتاحة تساعد في تجاوز أصعب اللحظات خلال محاولات الإقلاع عن التدخين.

ويعتبر التدخين من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم، وأمراض القلب والشرايين، فضلا عن مخاطره على صحة الدماغ والجهاز العصبي بشكل عام.

 

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