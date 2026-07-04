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ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم 2026

  • 04 تموز 2026
  • 09:13
ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم 2026

خبرني - أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا جديدا في بطولة كأس العالم 2026، ليصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 20 هدفا في تاريخ بطولات كأس العالم
افتتح مهاجم "الألبيسيليستي" التسجيل في مباراة فريقه ضد الرأس الأخضر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وبهذا الإنجاز، يتفوق ميسي على كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، في كل من بطولة كأس العالم الحالية وقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولا يشارك المنتخب الروسي في البطولة، حيث تم إيقافه عن المشاركة في المسابقات الدولية منذ عام 2022.

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