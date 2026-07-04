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من يملك المسار الأصعب إلى نصف نهائي كأس العالم: مصر أم المغرب؟

  • 04 تموز 2026
  • 09:02
من يملك المسار الأصعب إلى نصف نهائي كأس العالم مصر أم المغرب

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم في انتظار منتخب مصر في ثمن نهائي مونديال 2026 بينما قد يكون كيليان مبابي ورفاقه على الجانب الآخر يترقبون وصول منتخب المغرب إلى ربع النهائي.

وكان المغرب حجز مقعده في ثمن النهائي بعبور هولندا عن طريق ركلات الترجيح وهي الطريقة إياها التي بلغ بها "الفراعنة" ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيكون في طريق منتخب مصر ميسي ورفاقه الذين نجوا من الرأس الأخضر وفخه بعدما فرض عليهم بلوغ الأشواط الإضافية بالتعادل 2-2 إلى أن أحرز روميرو هدف الفوز.

وفي حال عبور المنتخب المصري الأرجنتيني سيواجه إما سويسرا وكولومبيا على أن يصطدم بالأفضل بين الرباعي التالي إنجلترا-المكسيك أو البرازيل- النرويج في نصف النهائي.

وفي الطرف الآخر يلعب المغرب مواجهة كندا في ثمن النهائي أملاً في عبور الفريق الأميركي الشمالي وضرب موعد مع فرنسا في ربع النهائي، التي ستواجه باراغواي، على أن يجمع نصف النهائي "أسود الأطلس" بالأفضل بين إسبانيا-البرتغال وأميركا-بلجيكا.

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