رياض محرز يثير الجدل تجاه موقفه من مدرب الجزائر

خبرني - هاجم رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، مدربه، فلاديمير بيتكوفيتش بشكل غير مُباشر، بعد إقصاء "الخضر" من نهائيات كأس العالم 2026.

منتخب الجزائر سقط على يد سويسرا بهدفين دون رد، مقدما مستوى باهتاً، جعل الرأي العام الكروي المحلي في حالة من الغضب الشديد من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش ولاعبيه.

رياض محرز وفي حديث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، سار عكس تصريحات مدربه فلاديمير بيتكوفيتش بشكل كامل، بعدما أكد هذا الأخير بأن منتخب سويسرا كان أقوى من الجزائر على جميع الأصعدة.

محرز لم يتقبل تماماً هذا وقال: "لا، لا لم يكونوا أقوى منا، هم يمتلكون منتخباً ذا مستوى مقبول، ولكنهم ليسوا أحسن منا، ومثلما قلت سجلوا علينا من أول فرصة لهم، وعندما حاولنا العودة في النتيجة أضافوا هدفاً جديداً".

وأظهرت تصريحات لاعب الأهلي السعودي مدى الشرخ القائم بين لاعبي منتخب الجزائر ومدربهم، الذي أكد هو ومُساعده، دافيدي موراندي، بأن الخسارة كانت منطقية الى أبعد الحدود بسبب الفارق في جودة اللاعبين لا بسبب خيارات الطاقم الفني.

وأضاف محرز: "أنا حزين لنهاية مشواري مع الجزائر بهذه الطريقة، من المؤسف المغادرة مبّكراً بهذا الشكل".

وأتم: "على كل حال، أنا فخور بكل ما قدمته لمنتخب بلاده، لقد بقيت معه لمدة 12 عاماً كاملاً".