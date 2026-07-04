غضب عارم ضد ميسي بعد لقطة جدلية أمام الرأس الأخضر

خبرني - تعرّض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للانتقادات بسبب ركلة حرة مثيرة للجدل - إذ هاجمه الجمهور متهمين إياه بـ "محاولة التحايل" أمام الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.

وقاد النجم الأرجنتين للتقدم بهدف رائع ضد الرأس الأخضر، لكن الفريق الوافد الجديد أدرك التعادل في مشاهد درامية بمدينة ميامي الأميركية.

ومع اقتراب الوقت من النهاية، بدا أبطال كأس العالم في حالة يأس بحثاً عن هدف الفوز، إلا أن ميسي لجأ إلى أسلوب آخر.

كانت للأرجنتين ركلة حرة، وكان الحارس المخضرم فوزينيا لا يزال يجهز حائط الصد عندما أطلق الحكم صافرته.

ومع وجود فوزينيا عند القائم البعيد تماماً، نفذ ميسي ركلة حرة سريعة، لكن حارس الرأس الأخضر تمكن من الوثب سريعاً وإنقاذ المرمى بتصدٍ درامي.

وأثارت اللقطة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، علّق أحد المشجعين قائلاً: ميسي حاول التحايل. وكاد أن ينجح في ذلك.

وعلّق آخر: الحكم حاول جاهداً أن يمنح ميسي هدية مجانية.

وسخر ثالث: ميسي طلب هدفاً، وفوزينيا ألغى الطلب.

ورغم أن الحكم أطلق صافرته بالفعل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت تلك المحاولة الماكرة ستحتسب هدفاً لو سجلها ميسي - خاصة أن فوزينيا لم يكن مستعداً على الإطلاق.

وكان فوزينيا قد خطف الأضواء في كأس العالم من قبل بعد تألقه في دور المجموعات، إذ حافظ على نظافة شباكه أمام إسبانيا وساعد منتخب بلاده على اجتياز دور المجموعات دون هزيمة.

وقادته شهرته المفاجئة للوصول إلى 18 مليون متابع على "إنستغرام".

يذكر أن الأرجنتين تغلبت بشق الأنفس على الرأس الأخضر 3-2 في مواجهة دور الـ 32 من كأس العالم التي امتدت للأشواط الإضافية، يوم السبت، حيث منح هدف عكسي في الدقيقة 111 الفوز لحامل اللقب.