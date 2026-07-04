ترمب: منحنا طهران أسبوعاً من أجل تشييع خامنئي

خبرني - جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن عظمة الولايات المتحدة في الذكرى الـ 250 لاستقلال البلاد.

وكشف ترمب خلال خطاب ألقاه اليوم السبت عند جبل راشمور، في ولاية ساوث داكوتا بمناسبة يوم الاستقلال أن أميركا "منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي من منطلق اللطف".

كما أكد أن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبكل الطرق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الأميركي.

كذلك أشار إلى أن إدارته وجهت ضربات قاسية جداً إلى طهران، وحسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد.

"العصر الذهبي"

على صعيد آخر رأى أن أميركا دخلت بالفعل عصرها الذهبي، لكنه أردف قائلاً :" ما زلنا في نقطة الانطلاق" واعتبر أنه لا توجد دولة في العالم قدمت من الإسهامات الإيجابية للبشرية أكثر من بلاده.

إلى ذلك، حذر من عودة الحزب الديمقراطي إلى الرئاسة والسلطة، لافتاً إلى أنهم إن عادوا فسيسعون لسن قوانين وتعديلات تنهي أي فرصة للجمهوريين بالفوز في أي انتخابات مقبلة.

كما لفت إلى وجود "قادمين جدد إلى الولايات المتحدة يعتنقون أفكارا شيوعية تتعارض تماما مع نمط الحياة الأميركية والنجاح الاقتصادي". وشدد على أن "الخلاف ليس سياسيا بشأن الضرائب واللوائح بل يتجسد في مواجهة مع الشيوعية التي تمثل تهديدا مميتا للحرية". ورأى أن الهوية الأميركية تتعرض لـ "هجوم متجدد من المتعصبين والمتطرفين داخل البلاد".

وكان ترمب كرر خلال الفترة الماضية أن إيران وافقت على جميع المطالب الأميركية، كما أكد مراراً وتكرارا أنها هزمت، وأنها لن تحصل أبدا على سلاح نووي.

يشار إلى أن الجانبين الأميركي والإيراني كانا وقعا مذكرة تفاهم من 14 بنداً منتصف يونيو الماضي، وعقدا محادثات فنية في سويسرا ثم في الدوحة بحضور الوسيطين القطري والباكستاني، من أجل بحث تفاصيل التوصل إلى اتفاق نهائي. فيما لا تزال بعض الملفات المعقدة عالقة على رأسها إدارة مضيق هرمز. إذ تتمسك طهران بإدارة حركة الملاحة فيه بالتعاون مع سلطنة عمان مقابل ما تصفه بـ "بدل خدمات"، وهو ما تعارضه واشنطن ومسقط على السواء.