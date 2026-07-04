كيف ساعد مبابي لاعبي مصر على الفوز بمباراة أستراليا؟

خبرني - رُصد لاعبو منتخب مصر في مشهد غريب وهم يتابعون لقطة من الدوري الإسباني، أثناء مباراة أستراليا في كأس العالم 2026.

منتخب مصر تخطى نظيره الأسترالي بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلهما 1-1، الجمعة، في دور الـ32 من مونديال 2026.

وتجمع لاعبو مصر حول جهاز كمبيوتر لوحي لمشاهدة لقطة من مباراة بين ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني.

كان هناك سبب وجيه للمشاهدة حيث كان حارس المرمى الأسترالي مات رايان وقتها يستعد للدخول بديلاً قبل لعب ركلات الترجيح، وهو أيضاً حارس ليفانتي في اللقطة المذكورة.

ودرس اللاعبون المصريون تحركات ريان على خط المرمى قبل أن يسدد مبابي ركلة الجزاء بنجاح قبل أن يتقدموا لمواجهة حارس مرمى أرسنال وبرايتون السابق بأنفسهم.

ويبدو أن المشاهدة قد أتت بثمارها، حيث فشل حارس أستراليا في صد أي من ركلات الجزاء الـ4 التي واجهها.