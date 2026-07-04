موجة حر تضرب الولايات المتحدة وتعطل احتفالات بالذكرى الـ250 للتأسيس

خبرني - تسببت موجة الحر الشديدة في تعطل احتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة في أجزاء عديدة من وسط وشرق البلاد أمس الجمعة.

واضطر المسؤولون إلى إلغاء أو تأجيل عشرات المسيرات والحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بذكرى استقلالها الذي يصادف 4 يوليو/تموز سنويا.

ووسط درجات حرارة بلغت 38 درجة مئوية، أُغلق مؤقتا ‌بعد ظهر الجمعة "معرض الولايات المتحدة الكبير" الذي يقام في "ناشيونال مول" بواشنطن، وهو حدث رئيسي ضمن جهود الرئيس دونالد ترمب للاحتفال بالذكرى.

وقال المنظمون إن من المتوقع إعادة فتحه في الساعة الخامسة مساء إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، مع إدخال تعديلات مثل خيام التبريد ومحطات رش الماء.

وعلى صعيد متصل، أُبلغ عن إلغاء فعاليات في سبع ولايات على الأقل، بما في ذلك موكب كبير بمناسبة عيد ‌الاستقلال ‌في فيلادلفيا، بالإضافة إلى فعاليات في تاكوما بارك بولاية ماريلاند ومقاطعة لودون بولاية فيرجينيا.

تحذيرات وتعليمات

وامتدت درجات الحرارة القياسية إلى شرق الولايات المتحدة قادمة من منطقة الغرب الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أصدرت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من موجة الحرارة لأكثر من 185 مليون شخص الجمعة، مع احتمال وصول مؤشرات الحرارة القصوى إلى 46 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد.

وحذّر خبراء أرصاد ومسؤولون حكوميون من أن موجة الحرارة قد تكون مميتة، وحثّوا الأمريكيين الذين يحتفلون بعطلة 4 يوليو/تموز في الهواء الطلق على شرب الكثير من السوائل والبقاء في الظل، والانتباه إلى علامات الإصابة بالأمراض المرتبطة ‌بالحرارة في التجمعات والفعاليات العامة.

وشكلت موجة الحر الشديدة ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء وأربكت التحضيرات لمباريات كأس العالم، حيث يتضمن جدول الجمعة تنظيم ثلاث مباريات، بما في ذلك مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في ميامي.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة عند انطلاق المباراة 38 درجة مئوية وسط ملعب غير مُجهز بنظام تكييف، فيما تلتقي فرنسا وباراغواي السبت في فيلادلفيا حيث قد يبلغ مؤشر الحرارة المحسوسة 40 درجة مئوية.

التحلي بالهدوء

ومع توقع بلوغ مؤشر الحرارة المحسوسة أكثر من 46 درجة مئوية، تتهيأ مدينة نيويورك -وهي كبرى مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان- لتسجيل معدلات حرارة غير مسبوقة.

ونظرا للرطوبة العالية، فقد تصل الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة مئوية في بوسطن، و44 في فيلادلفيا، و45 في واشنطن.

وحثّ رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني السكان على "التحلي بالهدوء واليقظة، والاطمئنان على جيرانهم".

وحوّلت المدينة مئات المباني العامة إلى مراكز تبريد، وأرسلت متطوعين للاطمئنان على المواطنين الأكثر ضعفا، ومدّدت ساعات فتح المسابح في أنحاء المدينة.

ورغم أن العديد من المباني في الولايات المتحدة مزودة بأجهزة تكييف، فإن موجات الحرّ تتسبب في وفيات أكثر مقارنة بالأعاصير والفيضانات.

وتُثير موجة الحر هذه القلق نظرا لطول مدتها وشدتها، فضلا عن أن ارتفاع درجات الحرارة ليلا قد يُهدد الفئات الأكثر ضعفا، ويُرهق البنية التحتية للطاقة.