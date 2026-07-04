الخطوط السعودية ترد على ادعاءات تسليم طائرات بوينغ لكيان خاضع للعقوبات

خبرني - ردت الخطوط الجوية السعودية، على ادعاءات بتسليم طائرات من نوع (Boeing777-200 ) كانت مملوكة لها، إلى إحدى الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وقالت الخطوط الجوية السعودية، في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، إنها سبق وباعت الطائرات المشار إليها بتاريخ 2023/6/7م إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة وفق الأطر التجارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكدت الخطوط السعودية، على انقطاع أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بتلك الطائرات، منذ ذلك الحين.

وترددت في الساعات الماضية، مزاعم تفيد بتسليم الخطوط الجوية السعودية خمس طائرات بوينغ 777 إلى شركة ماهان للطيران الإيرانية، ووصول اثنتين منها إلى مطار مهرآباد في طهران، الأمر الذي ردت عليه الخطوط السعودية، في بيانها.