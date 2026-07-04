خبرني - تحولت البثور التي ظهرت على وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 إلى محور اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مقربة وجود حبوب بارزة في منطقة الفك والرقبة، ما دفع كثيرين إلى طرح تساؤلات حول طبيعتها وأسباب ظهورها، بينما انتشرت تفسيرات وشائعات لا تستند إلى أي أساس علمي.

وبينما تداول البعض فرضيات بعيدة عن التفسير الطبي، أكد متخصصون في الأمراض الجلدية أن الحالة تبدو أقرب إلى أحد أنواع التهابات الجلد الشائعة، التي تصيب كثيرًا من الأشخاص، لا سيما أصحاب الشعر المجعد أو من يحرصون على الحلاقة بشكل متكرر.

طبيب إماراتي يوضح حالة مبابي

علّق استشاري الأمراض الجلدية الإماراتي الدكتور أنور الحمادي على الحالة التي ظهرت على وجه مبابي، موضحًا أن الحبوب البارزة قد تكون ناتجة عن التهاب جلدي أو فيروسي، لافتًا إلى أن طبيعة البشرة السمراء مع الحلاقة المتكررة تجعل الجلد أكثر عرضة لظهور مثل هذه الالتهابات.

وأشار إلى أن الاحتكاك المستمر في أثناء المباريات أو التدريبات قد يسهم في حدوث العدوى أو زيادة حدة الالتهاب، مؤكدًا أن التشخيص الدقيق لا يمكن حسمه من خلال الصور المتداولة فقط، وإنما يحتاج إلى فحص سريري مباشر.

بثور مبابي تشعل مواقع التواصل.. طبيب يكشف السبب وأفضل طرق العلاج - صورة 1

وأضاف الحمادي أن العلاج يعتمد على السبب الرئيسي للحالة، موضحًا أن إزالة هذه الحبوب تتم في بعض الحالات عن طريق الكحت الطبي، فيما لا يُنصح باستخدام الكي كوسيلة للعلاج.

وأكد أنه إذا كانت المشكلة ناتجة عن التهاب بصيلات الشعر، فإن جلسات الليزر تُعد من أفضل الخيارات العلاجية على المدى الطويل، لأنها تقلل نمو الشعر داخل الجلد وتحد من تكرار الالتهاب، مشيرًا إلى أن الوقت الأنسب لبدء العلاج سيكون بعد انتهاء مشاركة مبابي في البطولة.

ما السبب الأكثر ترجيحًا لظهور البثور؟

يرى أطباء الجلدية أن التفسير الأكثر احتمالًا يتمثل في الإصابة بـالتهاب بصيلات اللحية الكاذب (Pseudofolliculitis Barbae)، وهي حالة جلدية شائعة تحدث عندما تنمو الشعرة بعد الحلاقة إلى داخل الجلد بدلًا من خروجها إلى سطحه، وهو ما يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور بثور صغيرة في منطقة اللحية والرقبة.

وتنتشر هذه الحالة بصورة أكبر بين أصحاب الشعر المجعد أو شديد الالتفاف، كما تُعد من المشكلات الشائعة لدى الرياضيين والعسكريين وغيرهم ممن يضطرون إلى الحلاقة بصورة متكررة.

عوامل تزيد من احتمالات الإصابة

تزداد فرص الإصابة بالتهاب بصيلات اللحية مع عدد من العوامل، أبرزها:

• الحلاقة اليومية أو إزالة الشعر بشكل قريب جدًا من الجلد.

• استخدام شفرات متعددة والمرور بها أكثر من مرة على المكان نفسه.

• التعرق المستمر والاحتكاك أثناء ممارسة الرياضة أو المجهود البدني.

• طبيعة الشعر المجعد الذي يميل إلى النمو داخل الجلد.

هل تختلف عن حب الشباب؟

رغم التشابه في الشكل، فإن التهاب بصيلات اللحية يختلف عن حب الشباب، إذ يرتبط الأول بالشعرة نفسها ونموها داخل الجلد، بينما ينتج حب الشباب غالبًا عن انسداد الغدد الدهنية.

كما تتميز هذه الحالة بظهور الحبوب في مناطق اللحية والرقبة بصورة متقاربة، وقد تحتوي بعض البثور على شعرة منغرزة داخلها، وهو ما يساعد الأطباء في التمييز بينها وبين أنواع الالتهابات الجلدية الأخرى.