كولومبيا آخر المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزها على غانا 1-0

خبرني - باتت كولومبيا آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال 2026 في كرة القدم، بفوزها عن استحقاق على غانا 1-0 الجمعة في كانساس سيتي في ختام دور الـ32.

وسجل لاعب وسط بالميراس البرازيلي جون أرياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

وتلتقي كولومبيا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء المقبل مع سويسرا التي تغلبت على الجزائر 2-0 الخميس.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها كولومبيا ثمن النهائي بعد 1990 و2018 عندما خرجت من الدور ذاته و2014 عندما بلغت ربع النهائي، فيما فشلت غانا في بلوغه للمرة الثالثة بعد 2006 و2010 عندما وصلت إلى ربع النهائي وخسرت أمام الأوروغواي.

وحسمت كولومبيا مواجهتها ضد مدربها السابق البرتغالي كارلوس كيروش مبكرا بهدف أرياس وحافظت عليه حتى النهاية مع أنها حصلت على فرص عدة لقتل نتيجة المباراة خصوصا مهاجمها وبايرن ميونيخ الألماني لويس دياس الذي أهدر أكثر من ثلاث كرات، فيما لم تخلق غانا فرصا إلا ما ندر.

قال دياس، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، إن كولومبيا تتطور مباراة بعد أخرى، لكنه أقرّ بأنها بحاجة إلى مزيد من الحسم أمام المرمى.

وقال: "نحن نفتقد فقط إلى تلك التفاصيل الصغيرة المتمثلة في إنهاء الهجمات بشكل أفضل والحفاظ على هدوئنا. أعتقد أننا قدمنا مباراة قوية للغاية."

كما اعترف الجناح، الذي سجل 15 هدفا في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي، بأنه افتقر إلى الهدوء أمام المرمى "سنحت لي فرص للتسجيل. الثقة التي أسعى لامتلاكها ليست عند مستوى 100 في المئة حتى الآن.

تابع "أحاول التحسن مباراة بعد أخرى. شعرت بأنني أفضل بكثير في مباراة اليوم مقارنة بالمباراة السابقة، دون شك."

- هدف حاسم -

وأجرى المدرب الأرجنتيني لكولومبيا نستور لورنسو تبديلين على تشكيلته التي تعادلت مع البرتغال سلبا في الجولة الثالثة الأخيرة فدفع بدانيال مونيوس ويوهان موخيكا مكان سانتياغو أرياس وديفير ماتشادو.

وقام كيروش باربعة تبديلات بينها حارس المرمى لورنس أتي-زيغي مكان بنجامين أساري.

وكانت غانا البادئة بالتهديد عبر لاعب وسطها توماس بارتي تصدى لها الحارس كاميلو فارغاس (4).

واضطرت كولومبيا إلى إجراء تبديل مبكر بإصابة مهاجم كراسنودار الروسي جون كوردوبا في عضلة المحالب اليسرى ودخل مكانه مهاجم سبورتينغ البرتغالي لويس سواريس (8).

والأمر عينه بالنسبة لغانا بإصابة مارفين سينايا ودخول كريستوفر باه مكانه (13).

ونجحت كولومبيا في افتتاح التسجيل من أول محاولة هجومية خطيرة عبر أرياس إثر متابعته كرة عرضية للبديل سواريس من الجهة اليمنى على يمين الحارس أتي-زيغي(14).

وسدد لويس سواريس كرة من خارج المنطقة بين يدي أتي-زيغي (20)، ثم أهدر فرصة ثانية عندما تهيأت أمامه كرة دخل المنطقة فسددها قوية بجوار القائم الأيمن (40).

وحرم الحارس أتي-زيغي المدافع موخيكا من اضافة الهدف الثاني بإبعاد راسيته من خط المرمى اثر تمريرة عرضية لدانيال مونيوس (45+1).

وتابع الحارس الغاني تألقه بابعاده تسديدة قوية لدياس إلى ركنية (55)، وسجل مهاجم بايرن ميونيخ الألماني هدفا ألغي بداعي التسلل (55)، قبل أن يهدر فرصة سهلة من انفراد من مسافة قريبة بتسديدة تصدى لها الحارس (58).

وسدد بارتي كرة من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن (69).

وكاد دافينسون سانشيس يفعلها برأسية قريبة إثر ركلة ركنية لكن الحارس الغاني تصدى للكرة على دفعتين (81).

وسدد البديل خوان كينتيرو كرة قوية بجوار القائم الايسر (84).

وأنقذ الحاري الغاني فرصتين محققتين في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتصديه لتسديدتين قويتين لريتشارد ريوس، بديل القائد خاميس رودريغيس، وخامينتوس كامباس، بديل لويس سواريس.