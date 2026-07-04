الأردن.. أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس السبت، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حاراً نسبياً في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29- 16، وفي المرتفعات الشمالية 26- 14، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 37- 19، وفي مناطق السهول 31- 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.