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ميسي يقود الأرجنتين لفوز صعب على الرأس الأخضر

  • 04 تموز 2026
  • 03:54
ميسي يقود الأرجنتين لفوز صعب على الرأس الأخضر
ميسي يحتفل بهدفه من اللقاء

خبرني - حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا صعبًا على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وانتهى اللقاء، الذي أقيم على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، بفوز منتخب "الألبيسيليستي" بنتيجة 3-2.

افتتح ليونيل ميسي التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 29، قبل أن يفرض منتخب الرأس الأخضر التعادل في الدقيقة 59 عبر ديروي دوارتي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 92، سجل ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني للأرجنتين، قبل أن يدرك منتخب الرأس الأخضر التعادل مجددًا في الدقيقة 103 عن طريق سيدني لوبيز كابرال.

وفي الدقيقة 111، أحرز كريستيان روميرو الهدف الثالث للأرجنتين، مستغلًا تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

 

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