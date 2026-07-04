بالفيديو.. حسام حسن يهدي الفوز للشعب الفلسطيني (الذي لم يخذل مصر أبدًا)

خبرني - أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن، الجمعة، تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للشعب الفلسطيني، إلى جانب الشعب المصري، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وقال حسن، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم: اللهم ارحم شهداءنا منكم".

وأضاف: "قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأنا أشكرهم من كل قلبي لأنهم فرح,ن جدا من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم".

وتابع حسن: "أهدي هذا الفوز إلى الشعب المصري، وإلى الشعب الفلسطيني الطيب الكريم".

وحقق المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ32.

بهذه النتيجة، ضرب منتخب الفراعنة موعدا في الدور التالي، الثلاثاء المقبل، مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر التي تقام لاحقا على ملعب ميامي ستاديوم.

وظهر حسن متأثرا عقب صافرة النهاية، إذ ذرف الدموع احتفالا بالإنجاز التاريخي، قبل أن يقود لاعبي المنتخب إلى سجود جماعي شكرا لله داخل أرضية الملعب.

واعتاد الفلسطينيون في قطاع غزة مؤازرة المنتخب المصري منذ انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، وتابعوا مباراته أمام أستراليا وسط أجواء من التشجيع، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وترتبط مصر وفلسطين بعلاقات تاريخية واجتماعية وثيقة، وهو ما ينعكس على الحضور الواسع للمنتخب المصري في الوجدان الرياضي الفلسطيني، خاصة خلال البطولات الكبرى.

ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، إلى جانب دمار واسع ونزوح جماعي وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

ويملك حسام حسن سجلًا دوليًا حافلًا بالإنجازات والأرقام القياسية عبر مسيرة طويلة كلاعب وهداف، حيث يُعد الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 68 هدفًا، وثاني أكثر اللاعبين مشاركة بـ176 مباراة.