بعد هانتا .. فيروس سريع الانتشار يصيب ركاب سفينة سياحية اميركية

خبرني - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تسجيل تفشٍ لفيروس "نوروفيروس" على متن السفينة السياحية Ruby Princess التابعة لشركة Princess Cruises، خلال رحلة انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه كندا وألاسكا، قبل أن تعود إلى مينائها الأمريكي مطلع يوليو/تموز الجاري.

وبحسب بيانات برنامج تعقيم السفن التابع للمراكز الأمريكية، فقد أبلغ 102 راكب من أصل 3032 عن إصابتهم بأعراض مرضية خلال الرحلة، أي ما نسبته 3.4% من الركاب، إضافة إلى 23 فردًا من الطاقم من أصل 1144، بنسبة بلغت 2%. وتركزت الأعراض المبلغ عنها في الإسهال والقيء، فيما حددت السلطات الصحية العامل المسبب للتفشي بأنه نوروفيروس.

رحلة من سان فرانسيسكو إلى ألاسكا

بدأت رحلة السفينة في 12 يونيو/حزيران وحتى 2 يوليو/تموز الجاري، وأُبلغ برنامج تعقيم السفن الأمريكي بالتفشي في 28 يونيو/حزيران الماضي، أي قبل أيام من عودة السفينة إلى سان فرانسيسكو.

وتشير بيانات CDC إلى أن الأرقام المعلنة تمثل إجمالي الحالات المسجلة طوال الرحلة، ولا تعني أن جميع المصابين كانوا مرضى في اللحظة نفسها عند الوصول أو المغادرة.

وتتعامل السلطات الأمريكية مع تفشيات أمراض الجهاز الهضمي على متن السفن وفق آلية رصد محددة؛ إذ تنشر CDC بيانات التفشي عندما تكون السفينة ضمن نطاق برنامج تعقيم السفن، أي في رحلات تشمل موانئ أمريكية وأجنبية، وعندما يبلغ عدد من يشتكون أعراضًا معوية 3% أو أكثر من الركاب أو أفراد الطاقم.

إجراءات عزل وتنظيف مكثفة

وفقًا للمراكز الأمريكية، أبلغت شركة Princess Cruises وطاقم السفينة عن اتخاذ عدة إجراءات للحد من انتشار العدوى، شملت زيادة عمليات التنظيف والتطهير وفق خطة الاستجابة للتفشيات، وجمع عينات براز من الحالات المصابة لفحصها، وعزل الركاب وأفراد الطاقم المرضى، والتشاور مع برنامج تعقيم السفن بشأن إجراءات النظافة والإبلاغ عن الحالات. كما أكدت CDC أنها تراقب الوضع عن بعد، بما في ذلك مراجعة استجابة السفينة وإجراءات التعقيم.

وبحسب أسوشيتد برس فقد بلغ عدد المصابين إجمالاً 125 شخصًا من الركاب والطاقم، مشيرة إلى أن التفشي لم يحدث دفعة واحدة بين جميع الحالات، بل جرى الإبلاغ عنه للسلطات الصحية قبل وصول السفينة إلى سان فرانسيسكو. ونقلت الوكالة عن الشركة قولها إن الطاقم طبق إجراءات تنظيف معززة، وأن السفينة ستخضع لتنظيف شامل قبل رحلتها التالية.

الأعراض وطرق الوقاية

ينتقل نوروفيروس عادة عبر الطعام أو المياه الملوثة، أو من خلال لمس أسطح ملوثة ثم لمس الفم، أو عبر المخالطة القريبة لشخص مصاب. وتكمن خطورته الوبائية في سرعة انتشاره وسهولة انتقاله، حتى عندما تكون الأعراض قصيرة نسبيًا لدى أغلب المصابين.

ويسبب الفيروس التهاب المعدة والأمعاء الحاد، وتظهر أعراضه غالبًا في صورة قيء وإسهال وتقلصات بالبطن، وقد يصاحبه غثيان أو صداع أو آلام عضلية أو حمى خفيفة. وفي العادة يتعافى كثير من المصابين خلال أيام، لكن الخطر يزيد لدى كبار السن، والأطفال الصغار، وذوي الأمراض المزمنة أو ضعف المناعة، خصوصًا إذا أدى القيء والإسهال إلى الجفاف.

وتعتمد CDC في تعريف حالة التهاب المعدة والأمعاء الحاد على وجود 3 مرات أو أكثر من البراز الرخو خلال 24 ساعة، أو حدوث قيء مصحوب بأحد أعراض مثل الإسهال أو ألم العضلات أو الصداع أو تقلصات البطن أو الحمى. وتشدد على أهمية إبلاغ المركز الطبي على متن السفينة بالأعراض مبكرًا، لأن ذلك يساعد في اكتشاف التفشي بسرعة واتخاذ إجراءات للحد من انتشاره.

وفي مواجهة نوروفيروس، لا تكفي معقمات اليدين وحدها. فالإرشادات الأمريكية تؤكد أن غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون هو الإجراء الأهم، وأن معقم اليدين وحده لا يعمل جيدًا ضد نوروفيروس. كما توصي CDC بعدم تحضير الطعام أو تقديم الرعاية للآخرين أثناء المرض، وتنظيف الأسطح الملوثة وتطهيرها بعناية.

وتوصي الجهات الصحية الركاب على السفن السياحية بغسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، وتجنب مشاركة الأطعمة أو الأدوات الشخصية مع المصابين، والإبلاغ عن أي أعراض معوية للمركز الطبي على متن السفينة، والالتزام بالعزل المؤقت إذا ظهرت الأعراض.

حساسية أكبر تجاه عدوى السفن

تزامن هذا التفشي مع اهتمام عالمي متزايد بالأحداث الصحية المرتبطة بالسفن، بعد تفشي سابق لفيروس هانتا من نوع أنديز (Andes virus) ارتبط بسفينة الرحلات إم في هانديوس (M/V Hondius). وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 28 مايو/أيار 2026 أن ذلك التفشي أسفر، حتى 27 مايو/أيار، عن 13 حالة بينها 3 وفيات، مع تتبع مئات المخالطين عبر عشرات الدول، لكنها قدرت الخطر على المستوى العالمي بأنه منخفض.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الحالتين. فهانتا المرتبط بفيروس أنديز مرض مختلف من حيث آلية الانتقال والخطورة السريرية، وقد يرتبط بمضاعفات تنفسية شديدة، بينما نوروفيروس يسبب غالبًا مرضًا معويًا حادًا وسريع الانتشار، لكنه عادة أقل فتكًا عند الأصحاء إذا عولج الجفاف مبكرًا وتم تطبيق إجراءات العزل والنظافة.

وتعد السفن السياحية بيئة مناسبة لانتشار فيروسات الجهاز الهضمي، ليس لأنها مصدر العدوى بالضرورة، بل لأنها تجمع آلاف الأشخاص في أماكن مغلقة أو شبه مغلقة، حيث تتكرر مخالطة الركاب لبعضهم بعضًا، ويتشاركون المطاعم والممرات والمصاعد والمرافق العامة.

وتوضح CDC أن "نوروفيروس" يظهر كثيرًا في البيئات التي يعيش فيها الناس أو يتجمعون في أماكن متقاربة، مثل السفن السياحية والمعسكرات والسكن الجامعي ودور الرعاية والفنادق، وأنه من الأسباب الشائعة للإسهال الحاد بين المسافرين في الأماكن محدودة المساحة.