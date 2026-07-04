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البطوش يعزي الرحامنة

  • 04 تموز 2026
  • 00:41
البطوش يعزي الرحامنة

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، يتقدم ماهر ماجد البطوش وعائلة البطوش بأحر مشاعر التعزية والمواساة إلى الأخ العزيز الدكتور محمد الرحامنة، وإلى إخوانه الكرام، وإلى أسرة الرحامنة كافة، بوفاة والدتهم المرحومة بإذن الله تعالى.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يغفر لها، ويرحمها، ويثبتها عند السؤال، ويكرم نزلها، ويوسع مدخلها، ويسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ماهر ماجد البطوش 

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