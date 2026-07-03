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 مصر تتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم بعد الفوز على استراليا بركلات الترجيح

  • 03 تموز 2026
  • 23:56
 مصر تتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم بعد الفوز على استراليا بركلات الترجيح

خبرني - تاهل المنتخب المصري لدور الـ 16 في كأس العالم بعد الفوز على استراليا بركلات الترجيح.
 

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