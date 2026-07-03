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مصر تتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم بعد الفوز على استراليا بركلات الترجيح
مصر تتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم بعد الفوز على استراليا بركلات الترجيح
03 تموز 2026
23:56
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خبرني - تاهل المنتخب المصري لدور الـ 16 في كأس العالم بعد الفوز على استراليا بركلات الترجيح.
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