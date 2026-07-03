المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي

خبرني - أنجزت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى، لتولي مهمة الإدارة الفنية لفريق الفيصلي للموسم الجديد.

جاء ذلك بعدما أوصت اللجنة الفنية بالتعاقد مع المدرب، بعد المفاضلة بين عدد كبير من الأسماء، لتنجز لجنة التعاقدات مهمة الاتفاق مع مصطفى وجهازه المعاون.

واستندت اللجنة الفنية إلى السيرة التدريبية المميزة للمدرب، الذي خاض تجارب ناجحة مع العديد من الأندية المصرية والإماراتية والمغربية، إلى جانب تمتعه بالشغف والطموح، بما يتناسب مع أهداف وتطلعات أسرة النادي الفيصلي.

وينتظر أن يصل المدرب وطاقمه الفني المعاون إلى عمّان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقديمه رسميًا، والمباشرة في مهمة إعداد وتحضير الفريق للموسم الجديد.