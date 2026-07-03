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نجاح 28 عملية نوعية للطرف العلوي في مستشفى الأمير هاشم

  • 03 تموز 2026
  • 22:55
نجاح 28 عملية نوعية للطرف العلوي في مستشفى الأمير هاشم

خبرني - أجرى فريق طبي متخصص في جراحة العظام والمفاصل، برئاسة رئيس دائرة جراحة العظام والمفاصل العميد الطبيب أيمن مصطفى، وبمشاركة رئيس اختصاص الطرف العلوي العقيد الطبيب يوسف خير، سلسلة من العمليات الجراحية المتقدمة في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة.

وأوضح رئيس اختصاص الطرف العلوي أن الحملة الجراحية، التي استمرت أربعة أيام، تضمنت إجراء 28 عملية نوعية شملت جراحات منظار الكتف وجراحات اليد الدقيقة، مؤكداً نجاح جميع العمليات وتماثل المرضى للشفاء.

وأشار رئيس دائرة جراحة العظام والمفاصل إلى أن هذه الحملات ستُنظم بشكل دوري في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله لتخفيف الضغط عن مدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة علياء العسكري، وتسهيل حصول مرضى إقليم الجنوب على الخدمات الطبية المتقدمة دون الحاجة للتحويل.

وأعرب مدير مستشفى العميد الطبيب إياد الصفدي، عن اعتزازه بالجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي في إنجاح هذه الحملة الجراحية النوعية، مؤكداً أن المستشفى يسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى إقليم الجنوب، والتخفيف من قوائم الانتظار وتسهيل وصول المرضى إلى العلاج المتقدم في مناطقهم.

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