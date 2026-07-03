*
الاحد: 05 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 

  • 03 تموز 2026
  • 22:13
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 

خبرني - مندوبا عن الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الرحامنة بوفاة المرحومة الحاجة جميلة أحمد العلي الرحامنة، والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الدكتور بكر احمد الرحامنة، والدكتور علي والشهيد عمر والاستاذ محمد.  

ونقل العيسوي تعازي ومواساة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرحامنة العبادي في ديوان عشيرة الشكيرات الرحامنة في منطقة يرقا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفيَّات الأردن.. الأحد 5-7-2026
وفيَّات الأردن.. الأحد 5-7-2026
  • 2026-07-05 10:49
وفاة رائد خالد الشرباتي (ابو بدر)
وفاة رائد خالد الشرباتي (ابو بدر)
  • 2026-07-05 10:35
محمد عبدالله الوشاح (أبو حمزة) في ذمة الله
محمد عبدالله الوشاح (أبو حمزة) في ذمة الله
  • 2026-07-04 11:07
وفيات يوم السبت 4-7-2026 في الأردن
وفيات يوم السبت 4-7-2026 في الأردن
  • 2026-07-04 09:34
البطوش يعزي الرحامنة
البطوش يعزي الرحامنة
  • 2026-07-04 00:41
وفاة والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة 
وفاة والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة 
  • 2026-07-03 22:11