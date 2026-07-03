العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرحامنة 

خبرني - مندوبا عن الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الرحامنة بوفاة المرحومة الحاجة جميلة أحمد العلي الرحامنة، والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الدكتور بكر احمد الرحامنة، والدكتور علي والشهيد عمر والاستاذ محمد.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرحامنة العبادي في ديوان عشيرة الشكيرات الرحامنة في منطقة يرقا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.