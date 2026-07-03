وفاة والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة 

خبرني - ​انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة الفاضلة «جميلة أحمد العلي الموسى الرحامنة (أم بكر)»، أرملة المرحوم الحاج أحمد عبدالحميد الرحامنة (أبو بكر)، ووالدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة، وكل من الدكتور علي، والشهيد عمر، والأستاذ محمد.

​وسيُشيّع جثمانها الطاهر بمشيئة الله بعد صلاة العصر من مسجد سيد المرسلين إلى مقبرة يرقا.

​ويتقبل التعازي للرجال: في ديوان عشيرة الشكيرات / الرحامنة.

و​للنساء: في منزل زوج الفقيدة (المرحوم أبو بكر) المقابل لديوان عشيرة الرحامنة.

​وذلك يوم الجمعة بعد الدفن مباشرة. و​يومي السبت والأحد: بعد الساعة الواحدة ظهراً.

​نسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويكرم نزلها، ويوسع مدخلها، وأن يلهم ابنها الدكتور بكر وإخوانه وعموم عشيرة الرحامنة جميل الصبر وحسن السلوان.

​إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ