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ارتفاع عدد الضحايا وتفاصيل جديدة حول (انفجار دمشق)

  • 03 تموز 2026
  • 22:01
ارتفاع عدد الضحايا وتفاصيل جديدة حول انفجار دمشق

خبرني - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى، و21 مصاباً.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية الخميس، أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلو غرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان، وفق ما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) .

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية فور التحقق منها.

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