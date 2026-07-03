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الاتحاد العراقي لكرة القدم يحسم مصير غراهام أرنولد بعد الإقصاء من المونديال

  • 03 تموز 2026
  • 21:37
الاتحاد العراقي لكرة القدم يحسم مصير غراهام أرنولد بعد الإقصاء من المونديال

خبرني - أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم رغبته باستمرار الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب "أسود الرافدين"، في منصبه رغم الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنه تم تشكيل لجنة للتفاوض مع أرنولد وترتيب كافة الأوراق لإكمال عملية تجديد العقد خلال المرحلة المقبلة.

وقد انتهى عقد المدرب الأسترالي، البالغ من العمر 62 عاما، مع ختام مشاركة منتخب "أسود الرافدين" في المونديال.

تعرض منتخب العراق تحت قيادة غراهام أرنولد، لثلاث هزائم أمام كل من النرويج وفرنسا والسنغال، ضمن منافسات المجموعة التاسعة، مسجلا هدفا واحدا مقابل 12 هدفا تلقتها شباكه.

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