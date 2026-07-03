تناول هذا النوع من الأسماك مرتين أسبوعياً يخفض الكوليسترول

خبرني - أوصى خبير تغذية سابق في نادي أرسنال بتناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًّا كوسيلة فعالة للمساعدة في خفض الكوليسترول المرتفع ودعم صحة القلب، ضمن نظام غذائي متوازن.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح ريتشارد أليسون، أخصائي التغذية الرياضية والسريرية، أن الأسماك مثل السلمون والسردين والماكريل تحتوي على نسب عالية من أحماض أوميغا 3، التي تسهم في تحسين توازن الدهون في الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

وأشار إلى أن ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الشرايين وتضييقها، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بينما يعمل الكوليسترول الجيد (HDL) على نقل الدهون الزائدة إلى الكبد للتخلص منها.

وبحسب جمعية القلب البريطانية، فإن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة يعد خطوة أساسية لتحسين صحة القلب، مع التوصية بتناول حصتين من الأسماك أسبوعيًّا، على أن تكون إحداهما من الأسماك الدهنية.

ويؤكد مختصون أن خفض الكوليسترول لا يعتمد على نوع غذائي واحد، بل على نمط حياة شامل يشمل تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون المشبعة والسكريات والملح.

كما يُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعيًّا من النشاط البدني المعتدل، إلى جانب تمارين تقوية العضلات، لما لها من دور في رفع الكوليسترول الجيد وخفض الضار خلال فترة قصيرة نسبيًّا.

ويشدد الخبراء كذلك على أهمية الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، مع إجراء فحوصات دورية لمتابعة مستويات الدهون في الدم.