اليابان تشارك في مهرجان جرش بعروض فلكلورية

خبرني - أشاد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير بالثقافة اليابانية الغنية والعريقة خلال لقائه في مقر إدارة المهرجان الملحق الثقافي الياباني في عمان ميكا يامادا.

وتناول اللقاء اهمية مشاركة اليابان في جناح السفارات بمهرجان جرش، فضلا عن العروض الفلكلورية التي ستقام على مسرح الهيبودروم بجرش ومسرح الأوديون في عمان.

و أعربت يامادا عن إعجابها ببرنامج الفعاليات الثقافية والفنية في الدورة الأربعين لمهرجان جرش، مشيرة إلى أن مشاركة بلادها في المهرجان تأتي تجسيدا لعلاقات الصداقة مع الأردن .