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بعد 4 أيام من الإقصاء.. ناغلسمان يقدم استقالته من تدريب منتخب ألمانيا

  • 03 تموز 2026
  • 17:47
بعد 4 أيام من الإقصاء ناغلسمان يقدم استقالته من تدريب منتخب ألمانيا

خبرني - قدم يوليان ناغلسمان استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد أربعة أيام من الإقصاء المؤلم من دور الـ32 في كأس العالم أمام باراغواي بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام ألمانية.

.وكان منتخب ألمانيا قد غادر منافسات كأس العالم بعد الخسارة ضد باراغواي بركلات الجزء الترجيحية.

ووفقا لصحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي" فإن ناغلسمان (38 عاما) المرتبط بعقد حتى صيف 2028، وافق على طلب الاتحاد الألماني بالاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ سبتمبر 2023 وهو طلب طُرح عليه الخميس عقب اجتماع دام ثلاث ساعات لبحث الإخفاق الجديد للمنتخب الألماني في كأس العالم.

وجاء قرار ناغلسمان بعد خروج ألمانيا من كأس العالم، ومن المتوقع أن يصدر قرار رسمي بشأنه خلال الساعات القادمة.

ويعد يورغن كلوب هو المرشح الأبرز للاتحاد الألماني لتدريب المنتخب وخلافة ناجيلسمان ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الفعلية معه وأمام مدرب ليفربول السابق الفرصة للرحيل عن منصبه.

وأشارت تقارير لوجود اتفاق شفهي بين كلوب وريد بول يتيح له تفعيل بند يسمح له بالرحيل في حالة تلقيه عرضا لتدريب منتخب ألمانيا.

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