بيان من الرمثا بخصوص مؤمن الساكت

خبرني - أصدر نادي الرمثا الرياضي بيانا بخصوص اللاعب مؤمن الساكت.

وتاليا بيان النادي:

انطلاقًا من حرص إدارة نادي الرمثا على احترام وتوطيد العلاقات الأخوية مع جميع الأندية في الدول العربية الشقيقة، والتي تستند إلى النهج الذي أرسى دعائمه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، في تعزيز أواصر التعاون والمحبة بين الأشقاء العرب، توضح إدارة النادي ما يلي:

تابعت إدارة نادي الرمثا ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عرض للاعب النادي مؤمن الساكت للعب أو التجنيس في إحدى الدول العربية الشقيقة.

وحتى تاريخ إصدار هذا البيان، لم تتلقَّ إدارة نادي الرمثا أي عرض أو مخاطبة أو عقد رسمي يتعلق بهذا الشأن، وعليه فإن الإدارة لا تستطيع تأكيد صحة ما يتم تداوله، وتؤكد أن المرجعية في مثل هذه الأمور هي المخاطبات الرسمية فقط.

وتهيب إدارة النادي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تخص النادي أو لاعبيه، حفاظًا على المهنية واحترامًا لجميع الأطراف.

وتحتفظ إدارة نادي الرمثا بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون بحق كل من ينشر أو ينسب إلى النادي معلومات غير صحيحة أو مضللة من شأنها الإضرار بالنادي أو الإساءة إليه، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.