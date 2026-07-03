بعد هدفه أمام كرواتيا.. كم يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟

خبرني - بات وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته التاريخية الرائعة مسألة وقت، وهو الذي يملك لحظات رائعة مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

وبلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور الـ16 في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز 2-1، في تورونتو بعد نهاية مباراة دراماتيكية تخللها إلغاء هدف التعادل للكروات في الدقيقة 15 من الوقت بدلا من الضائع.

وبات وصول رونالدو إلى الهدف الرقم 1000 في مسيرته الكروية المذهلة مسألة وقت لا أكثر وذلك بعدما هز الشباك مرة أخرى مسجلا هدفا في مرمى كرواتيا.

ويحمل هدف رونالدو أمام كرواتيا (الثالث له في كأس العالم 2026) الرقم 976 في مشواره الكروي الطويل، أي أنه يحتاج إلى 24 هدفا فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى.

وبدأ رونالدو المونديال الحالي وفي رصيده 973 هدفا وأحرز هدفين أمام أوزبكستان في الدور الأول قبل أن يسجل ضد كرواتيا.

ويملك رونالدو 146 هدفا مع البرتغال حيث يتربع على عرش الهداف التاريخي للمنتخبات عالميا.

ويتوزع السجل التهديفي التاريخي لكريستيانو رونالدو على أندية ريال مدريد (450 هدفا) ومانشستر يونايتد (145 هدفا)، والنصر السعودي (129 هدفا ويوفنتوس الإيطالي (101 هدف) وسبورتينغ لشبونة (5 أهداف).