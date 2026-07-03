مصر.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحرش داخل المترو

خبرني - نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ووثق الفيديو قيام أحد الأشخاص بأفعال خادشة للحياء والتحرش بسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في محافظة الجيزة.

وبإجراء الفحص الفني والتحريات اللازمة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المثير للجدل، وتبين أنه يعمل "حلاقاً" ويقيم في دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المحكمة، ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بالدليل المصور اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة المشينة في تاريخ 30 يونيو المنصرم، مشيراً إلى أن ذلك حدث أثناء استقلاله المترو للتوجه إلى مقر عمله.

هذا وقد قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.