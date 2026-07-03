*
الاحد: 05 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مصر.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحرش داخل المترو

  • 03 تموز 2026
  • 16:48
مصر الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحرش داخل المترو

خبرني - نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ووثق الفيديو قيام أحد الأشخاص بأفعال خادشة للحياء والتحرش بسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في محافظة الجيزة.

وبإجراء الفحص الفني والتحريات اللازمة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المثير للجدل، وتبين أنه يعمل "حلاقاً" ويقيم في دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المحكمة، ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بالدليل المصور اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة المشينة في تاريخ 30 يونيو المنصرم، مشيراً إلى أن ذلك حدث أثناء استقلاله المترو للتوجه إلى مقر عمله.

هذا وقد قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

العثور على خاتم عمره 2200 عام يحمل صورة ملكة مصرية
العثور على خاتم عمره 2200 عام يحمل صورة ملكة مصرية
  • 2026-07-05 10:47
زوجة عمدة نيويورك تفضل معتكفا إسلاميا في إسبانيا على احتفالات (أميركا 250)
زوجة عمدة نيويورك تفضل معتكفا إسلاميا في إسبانيا على احتفالات (أميركا 250)
  • 2026-07-05 09:45
العراق.. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروّع
العراق.. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروّع
  • 2026-07-04 21:30
ندوبها قد ترافقك حتى الكِبَر.. 3 علامات تكشف أنك كنت (الطفل الزجاجي)
ندوبها قد ترافقك حتى الكِبَر.. 3 علامات تكشف أنك كنت (الطفل الزجاجي)
  • 2026-07-04 21:21
ظنوه يطيل السجود.. اللحظات الأخيرة لمصلّ ليبي تهز المنصات - فيديو
ظنوه يطيل السجود.. اللحظات الأخيرة لمصلّ ليبي تهز المنصات - فيديو
  • 2026-07-04 19:18
علم النفس يكشف: لماذا يعجز كثيرون عن الاستمتاع بالراحة؟
علم النفس يكشف: لماذا يعجز كثيرون عن الاستمتاع بالراحة؟
  • 2026-07-04 19:05