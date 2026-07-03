الولايات المتحدة.. الحكم على لبناني سوري بالسجن 30 عاما أدين بتمويل الإرهاب

خبرني - حكم في الولايات المتحدة بالسجن 30 عاما على مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية بعد إدانته بالضلوع في تمويل منظمة إرهابية، وقضية مخدرات.

وقد قضت المحكمة بسجن أنطوان قسيس (59 عاما) 30 عاما بتهمة التآمر في "الإرهاب المخدراتي، و20 عاما بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، على أن ينفذ الحكمان بشكل متزامن"، وفقا لما أعلنه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.

ووفقا لملف القضية، فإن قسيس، وهو تاجر مخدرات مقيم في لبنان، استغل علاقاته الوثيقة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث زعم أنه ابن عمه، وأنه عمل مع شقيق الأسد الأصغر ماهر الأسد ومسؤولين عسكريين سوريين كبار، وذلك لترتيب شحنات من الأسلحة العسكرية إلى جيش التحرير الوطني الكولومبي، وهي منظمة مصنفة إرهابيا في الولايات المتحدة، مقابل الحصول على مئات الكيلوغرامات من الكوكايين.

وكان قسيس يخطط لاستيراد 500 كيلوغرام من الكوكايين عبر ميناء اللاذقية السوري، والإشراف على توزيعها في مختلف دول الشرق الأوسط، بحسب ادعاءات النيابة العامة.

وكشفت الأدلة المقدمة في المحاكمة عن حجم الأنشطة الإجرامية للشبكة التي ينتمي إليها قسيس، حيث تمكن شركاؤه من تحويل ما يقرب من 100 مليون دولار في أقل من 18 شهرا، وقاموا بغسل الأموال لصالح منظمات إجرامية، من بينها كارتل سينالوا وحماس، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

يُذكر أن قسيس قد تم اعتقاله في كينيا، ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في مايو 2025 لمواجهة هذه التهم، في إطار جهود واشنطن لمكافحة شبكات تهريب المخدرات وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.