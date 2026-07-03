الاتحاد الأوروبي يزيد وارداته من الغاز الروسي المسال

خبرني - أظهرت البيانات أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي المسال ارتفعت 10% خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق مسجلة 2.169 مليار متر مكعب.

وجاء ذلك بحسب تحليل استند إلى بيانات شركة "بروغل" (Bruegel).

وكانت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي قد سجلت في مارس الماضي رقما قياسيا منذ بداية رصد الشركة في عام 2019، بلغ 2.459 مليار متر مكعب. ورغم تراجعها بعد ذلك، لا تزال مستويات الاستيراد مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع شروع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطة للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية.

وفي المقابل، توقفت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال من دول الشرق الأوسط للشهر الثاني على التوالي في يونيو 2026، مسجلة صفرا، وذلك على خلفية توقف الإنتاج في قطر. وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعت إمدادات المنطقة بأكثر من النصف، بنسبة 2.5 مرة، لتصل إلى 2.601 مليار متر مكعب.

أما واردات الغاز المسال من الأمريكتين فقد بلغت في يونيو الماضي 5.78 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 24.6%، بينما سجلت خلال النصف الأول من العام 44.786 مليار متر مكعب بزيادة طفيفة نسبتها 3.4%.

ومن إفريقيا، تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي بنسبة 34.5% إلى 1.299 مليار متر مكعب، كما انخفضت خلال النصف الأول بنسبة 23.1% لتصل إلى 7.125 مليار متر مكعب.