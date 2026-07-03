الأردن من بين أكثر 12 دولة في العالم ازدحامًا بالمرور

خبرني - قال مستشار العمارة والتصميم الحضري البروفيسور مراد الكلالدة، اليوم الجمعة، إن الأردن يُعد من بين أكثر 12 دولة ازدحامًا بالمرور في العالم وفق مؤشر الازدحام المروري.

وبين البروفيسور الكلالدة: صدر ترتيب الدول حسب Traffic Index (مؤشر الازدحام المروري) على موقع Numbeo لعام 2026 (منتصف العام).

وأوضح أنه بالنسبة للأردن:

* الترتيب: السادس في آسيا.

* Traffic Index: 190.0.

هل هذا جيد أم سيئ؟

الإجابة: هذا سيئ نسبيًا، لأن الترتيب السادس يعني أن الأردن من بين أكثر الدول الآسيوية ازدحامًا وفق هذا المؤشر. وكلما ارتفع رقم Traffic Index دلّ ذلك على ازدحام مروري أكبر وتأخير أطول في التنقل.

وبحسب القائمة الظاهرة:

1. سريلانكا (254.5)

2. بنغلاديش (246.2)

3. إيران (215.3)

4. الهند (205.1)

5. إندونيسيا (191.1)

6. الأردن (190.0)

وبحسب الكلالدة: الأردن يأتي مباشرة بعد إندونيسيا وقبل تركيا ولبنان، فالرقم 190 ليس ترتيب الأردن، بل قيمة مؤشر الازدحام.

وأكد أنه حسب المؤشر فإن الأردن يُعد من بين أكثر 12 دولة ازدحامًا بالمرور في العالم وفق هذا المؤشر.