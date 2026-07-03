حسام حسن يمنع لاعبي مصر من ذكر كلمة (الأرجنتين) قبل مواجهة أستراليا

خبرني - فرض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حالة من التركيز الشديد على أروقة "الفراعنة" قبل مواجهة أستراليا المقرر، مساء اليوم الجمعة، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وبحسب قناة (إم بي سي)، فإن حسام حسن منع كلمة "الأرجنتين" من معسكر الفراعنة قبل اللقاء المرتقب ضد أستراليا.

وأشارت إلى أن حسام حسن تحدث مع اللاعبين حول التركيز فقط في لقاء أستراليا، وعدم التفكير في احتمالية اللعب ضد "الأرجنتين" في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم.

ويلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي منافسه الرأس الأخضر في دور الـ32 لمونديال 2026، فجر يوم السبت.

وأوضحت أن المنتخب المصري استقر على إشراك حمدي فتحي في مركزه الأصلي كلاعب وسط مدافع على حساب مهند لاشين الغائب بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.

وأكدت أن الجميع في حالة تركيز شديدة، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح قائد "الفراعنة" الذي تأكدت جاهزيته لخوض اللقاء بعد التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويخوض منتخب مصر مباراة الليلة بحثا عن إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للمرة الأولى.