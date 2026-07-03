العثور على طفل الزرقاء المتغيب في مجمع رغدان بعمّان

خبرني - عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، على الطفل البالغ من العمر 11 عاماً، والمتغيب عن منزل ذويه في محافظة الزرقاء، وذلك في منطقة مجمع رغدان وسط العاصمة عمّان.

وجرى تسليم الطفل إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث لاستكمال الإجراءات اللازمة، فيما وجّه والد الطفل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على جهودها التي أثمرت بالعثور عليه وإعادته سالماً.

وكانت مديرية الأمن العام خبرني قد أعلنت، يوم الثلاثاء، تلقي بلاغ بتغيّب الطفل عن منزل ذويه في محافظة الزرقاء، حيث جرى التعميم عنه ومباشرة عمليات البحث والتحري فوراً.

وبيّنت التحقيقات أن الطفل سبق أن تغيّب عن منزل ذويه في أكثر من مناسبة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من العثور عليه في مجمع رغدان بالعاصمة عمّان.