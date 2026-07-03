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الفيصلي يطلب استعارة يزن النعيمات من الأهلي دبي

  • 03 تموز 2026
  • 14:06
الفيصلي يطلب استعارة يزن النعيمات من الأهلي دبي

خبرني - خاطب النادي الفيصلي نظيره الأهلي دبي الإماراتي رسمياً، طالباً استعارة مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم 2026-2027.

وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن إدارة الفيصلي اطلع عليه موقع خبرني، فقد جاء الطلب في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين، حيث أبدى الفيصلي رغبته في الحصول على خدمات النعيمات على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي المقبل.

وجاء في المخاطبة أن الفيصلي يتطلع إلى موافقة إدارة الأهلي دبي على إعارة اللاعب، معرباً عن تقديره للعلاقة التي تربط الناديين، ومؤكداً حرصه على استمرار التعاون بينهما.

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