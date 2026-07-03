قناة مجانية.. مصر وأستراليا اليوم في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين

خبرني - يخوض منتخب مصر مساء اليوم مواجهة مرتقبة أمام منافسه أستراليا في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين حيث يسعى المنتخبان لحجز بطاقة التأهل إلى دور 16.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعدما احتل وصيف المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط خلف المتصدر المنتخب البلجيكي بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، بعدما تعادل أيضا في الجولة أمام بلجيكا بهدف لمثله وفي الجولة الثانية اكتسح نظيره نيوزيلندا بنتيجة 3-1، بينما تعادل مع المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة بهدف لمثله.

في المقابل نجح المنتخب الأسترالي في التأهل لمواجهة مصر بعد أن احتل وصيف المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعهما من فوز وتعادل وخسارة.

حيث فاز بالجولة الأولى على تركيا بهدفين دون رد بينما خسر في الجولة الثانية أمام الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 0-2، وفي الجولة الثالثة تعادل سلبيا مع نظيره باراغواي.

وسيضرب الفائز من مواجهة مصر وأستراليا اليوم الجمعة 3 يوليو، موعدا في دور الـ16 مع الفائز من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناتي beIN Sports MAX 1 وbeIN Sports MAX 3 وتذاع المواجهة أيضا عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة والمجانية.

ويتولى مهمة التعليق المعلق الرياضي علي محمد علي بالإضافة إلى علي الكعبي.