تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول تدخله للصلح بين ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خبرني - نفى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه صحة الأنباء حول تدخله لإنهاء الخلاف بين الفنانتين المصريتين مي عمر، وياسمين عبد العزيز.

وأعاد آل الشيخ نشر صورة للخبر المتداول عبر حسابه الرسمي، معلقًا بعبارة حاسمة نفى فيها تمامًا علمه بالقضية أو التدخل فيها، حيث كتب: "خبر غير صحيح ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع، ولا أتدخل في مثل هذه الأمور!".

وجاء هذا التوضيح القاطع بعد موجة من الشائعات والتقارير التي زعمت وجود وساطة من قبله لحل أزمة بين النجمتين، وهي الشائعات التي تزامنت مع حالة من التفاعل الجماهيري الواسع جراء تهنئة وجهتها مي عمر لزميلتها ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد السقا بمناسبة قرب طرح فيلمهما السينمائي الجديد "خلى بالك من نفسك".