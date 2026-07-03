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فريق الإنقاذ القطري ينتشل فتاة حيّة في فنزويلا

  • 03 تموز 2026
  • 13:51
فريق الإنقاذ القطري ينتشل فتاة حيّة في فنزويلا

خبرني - تمكنت فرق الإنقاذ القطرية من انتشال فتاة على قيد الحياة من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في منطقة لاغواريا بفنزويلا، بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
أشارت وسائل إعلام قطرية إلى أن عملية الإنقاذ التي قامت بها المجموعة القطرية "لخويا" جاءت بعد جهود ميدانية متواصلة نفذها الفريق باستخدام أحدث أجهزة وتقنيات البحث والإنقاذ، حيث تمكن المنقذون من تحديد موقع الفتاة والوصول إليها، ليتم إخراجها وهي فاقدة للوعي، قبل أن يتولى الفريق الطبي تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وتواصل المجموعة القطرية تنفيذ مهامها ضمن منظومة فرق البحث والإنقاذ الدولية، بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وخلية تنسيق فرق البحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة، في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للمتضررين من الكارثة.

وتعرضت فنزويلا يوم 24 يونيو الماضي لزلزالين قويين، كان الفاصل بينهما أقل من دقيقة واحدة وبلغت قوة الزلزال الأول 7.2 درجة والثاني 7.5 درجة على مقياس ريختر.

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