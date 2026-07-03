غضب كرواتي.. والفيفا يوضح سبب إلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال

خبرني - أثار إلغاء هدف كرواتيا بمواجهة البرتغال جدلا بين الجماهير وسط احتجاجات وغضب كبير من أنصار المنتخب الكرواتي الذين اعتبروا القرار مؤثرا بشكل مباشر على نتيجة المباراة في مونديال 2026.

وشهدت بعض ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب كبيرة من جماهير كرواتيا، وصلت إلى حد الانتقاد الحاد للتحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع اتهامات بوجود "تدخلات غير عادلة" في سير اللقاء.

في المقابل، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرار إلغاء الهدف جاء استنادا إلى بيانات تقنية Connected Ball Technology المدمجة داخل الكرة الرسمية Trionda، والتي أظهرت وجود لمسة من لاعب كرواتيا إيغور ماتانوفيتش خلال بناء الهجمة.

وبحسب البيان، فإن هذه اللمسة تسببت في احتساب حالة تسلل بشكل صحيح، ما دفع الحكم إلى إلغاء الهدف بعد مراجعة البيانات التقنية.

وأشار الفيفا إلى أن الكرة مزودة بمستشعرات دقيقة من نوع IMU قادرة على رصد أدق اللمسات غير المرئية بالعين المجردة، وتعرض بياناتها لحظيا عبر البث التلفزيوني في شكل رسوم بيانية، بهدف دعم الحكام في اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة.