ارتفاع طفيف في أسعار النفط

خبرني - ارتفعت أسعار النفط قليلا، الجمعة، قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، في ظل تفاؤل حذر بشأن الجهود الرامية إلى إرساء سلام في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 72.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.20% إلى 68.83 دولارا للبرميل.

وستكون الأسواق الأميركية مغلقة الجمعة قبل عطلة عيد الاستقلال السبت.

وخلال الجلسة السابقة، سجل المؤشران أدنى مستوياتهما منذ ما قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر شباط.

ونزل خام برنت 0.02% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.12%، في أضيق تحركات أسبوعية لهما منذ شهور.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "إنها حالة من التفاؤل الحذر، إذ ترغب السوق في تصديق أن جهود السلام ستصمد، لكنها لا تزال تتحوط في التوقعات حتى ترى أدلة حقيقية على أرض الواقع".

وتعمل بعض الدول على زيادة الإنتاج مع إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال مصدر مطلع أمس الخميس إن إنتاج الكويت من النفط شهد ارتفاعا حادا إلى 1.65 مليون برميل يوميا في حزيران من 580 ألف برميل يوميا في مايو أيار بعدما عززت الدولة العضو في منظمة أوبك صادراتها عقب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقا لمصادر تجارية وبيانات شحن فقد خرجت ما لا يقل عن خمس ناقلات عملاقة للغاية تحمل ما مجموعه عشرة ملايين برميل من النفط السعودي من مضيق هرمز، وتحولت شركة أرامكو السعودية إلى التسعير الفوري لتسريع المبيعات في آسيا.