بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة

خبرني - استمراراً لجهوده في تمكين البرامج المجتمعية، أعلن بنك الإسكان عن التعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بحيث يقدم البنك الدعم لعدد من جولات المتحف المتنقل ضمن مشروع "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن"، وذلك تحت مظلة برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان".

ويساهم البنك في تمويل 6 زيارات ميدانية للمتحف المتنقل تمتد على مدار 3 أشهر، وتستهدف الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، ويهدف المشروع إلى توفير بيئة دامجة تتيح لهذه الفئة التعبير عن مواهبهم وأفكارهم عبر أساليب فنية مبتكرة ملائمة لمختلف أنواع الإعاقات، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودمجهم بفعالية في المجتمع.

وإلى جانب البعد الفني، يسعى البرنامج المعتمد للجولات إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية والتنموية، ومن أبرزها رفع الوعي البيئي والصحي، والحد من ظواهر العنف والتنمر، بالإضافة إلى محاربة الصور النمطية، وتنمية مهارات الحياة المستقلة والعمل الجماعي والاعتماد على الذات لدى المشاركين.

وينبثق هذا الدعم من رؤية برنامج "إمكان الإسكان" الذي يسعى لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال دعم المبادرات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات المملكة.

يُذكر أن المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، التابع للجمعية الملكية للفنون الجميلة، يعد من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تسعى منذ تأسيسها عام 1980 إلى نشر الوعي الفني والثقافي، ويمتلك تاريخاً عريقاً في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإطلاق المبادرات التنموية الهادفة التي تتلاقى مع رؤية بنك الإسكان في تحقيق أثر إيجابي ملموس في المملكة.

