فيديو.. كين يسمع نصيحة مارادونا بعد 6 أعوام من وفاته

خبرني - سمع النجم الإنجليزي هاري كين نصيحة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا عندما اقترح عليه أن يبدأ بتسديد الكرات في الزوايا البعيدة للحراس وهو ما حدث في هدف إنجلترا الثاني بمرمى الكونغو الديمقراطية.

فقد اعتبر كين البطل الخارق لمنتخب إنجلترا في الدور 32 من كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخر منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية بثنائية في الدقيقتين 75 و86 وكان الهدف الأخير بتسديدة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى ليونيل مباسي أعلن مواجهة "الأسود الثلاثة" للمكسيك في ثمن النهائي.



وكان مارادونا زار ملعب "ويمبلي" في لندن خلال مباراة توتنهام وليفربول في مطلع موسم 2017-2018 وقابل كين ومدربه ماوريسيو بوكيتينو والحارس الفرنسي أوغو لوريس وكان مترجمهم النجم السابق أوزفالدو أرديليس، وكان الأسطورة يشيد باللاعبين قبل أن يوجه نصيحة ثمينة لكين بقوله: هاري في بعض الأحيان لا تسدد بجانب القائم القريب بل في الزاوية الأخرى، لأن الحراس يشاهدونك عبر التلفاز.

هذا وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية أثناء فترة تعافيه في المنزل من جراحة حديثة في الدماغ لإزالة جلطة دموية.