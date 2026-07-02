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فقدان جندي أمريكي بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب

  • 02 تموز 2026
  • 09:17
فقدان جندي أمريكي بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب

خبرني - أعلن الجيش الأمريكي، مساء الأربعاء، فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية بصفوفه وإصابة 3 آخرين، حالتهم مستقرة، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانوا على متنها في بحر العرب.

وقال الجيش الأمريكي إن المروحية من طراز "إم إتش-60 إس سي هوك"، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.

وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن "قطع البحرية تُجري حاليا عمليات بحث في المنطقة عن فرد الطاقم الذي لا يزال مفقودا، كما يجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وأكد أن الطائرة المروحية كانت منتشرة في المنطقة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

ووفق وكالة رويترز، قد تنطوي عمليات هبوط المروحيات في الماء على خطورة، حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة، نظرا إلى ميل الطائرات ذات مركز الثقل المرتفع إلى الانقلاب رأسا على عقب عندما يغمرها الماء.

وتنتشر القوات الأمريكية في المنطقة منذ شهور في حالة تأهب قصوى، وسط تصاعد أعمال العنف بين الحين والآخر رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران -مع الوسيط الباكستاني- توصلهما إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها  واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

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