فيديو مؤثر.. مدرب الكونغو يصعق بوفاة والده في المؤتمر الصحافي

خبرني - فوجئ سيباستيان ديسابر، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، بخبر وفاة والده أثناء المؤتمر الصحافي عقب الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، يوم الأربعاء – بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأعلن المتحدث الرسمي لمنتخب الكونغو الخبر خلال المؤتمر الصحافي، قائلاً: نود أن نعلن أن المدرب فقد والده، لذا نتقدم له بأحر التعازي.

وبعدها غادر سيباستيان ديسابر (49 عاماً) متأثراً قاعة المؤتمرات الصحافية في ملعب (مرسيدس بنز) بأتلانتا، مودعاً وسائل الإعلام: شكراً جزيلاً لحضوركم.

وكان المدرب الفرنسي قد دافع عن لاعبي الكونغو الديمقراطية بعد الخسارة أمام إنجلترا، وقال: عندما تمثل منتخب بلادك يجب أن تترك شيئاً، واليوم رأى الجميع أن كرة القدم الكونغولية وصلت لمستوى جيد.

واعترف ديسابر أن لاعبيه "محبطون" بطبيعة الحال، لكنه أوضح أنهم كانوا مميزين خلال البطولة: نحن محبطون، لأننا نغادر كأس العالم، سجلنا 5 أهداف واستقبلنا 5، وقدمنا مونديالاً جيداً ضد 4 منتخبات (كولومبيا، البرتغال، أوزبكستان وإنجلترا) مصنفة أعلى منا بكثير في التصنيف العالمي".