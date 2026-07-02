نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي

خبرني - نظمت اللجنة الاجتماعية في مستشفى الكندي بالتعاون مع مديرية بنك الدم الوطني في وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم يوم الاربعاء الماضي استمرت يوما واحدا أمام قسم الاسعاف والطوارئ بالمستشفى .

وشارك في هذه الحملة أعداد كبيرة من الموظفين والموظفات والمراجعين والزوار وأفراد المجتمع المحلي والتي شهدت تفاعلا واسعا وهدفت الى تعزيز مفهوم التكاقل الاجتماعي والتضامن بين فئات المجتمع للنهوض بالعمل التطوعي وتسليط الضوء على أهمية ودورالتبرع بالدم في انقاذ الارواح ونشر الوعي حول الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع بالدم .

إدارة مستشفى الكندي أشادت بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة ممثلة بمديرية بنك الدم الوطني في تأمين الدم السليم للمواطنين والمقيمين بعد ان يتم إجراء كافة الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة عليه إضافة الى حملات التبرع بالدم المستمرة في كافة القطاعات التي تعمل على تعزيز ثقافة نشر البذل والعطاء بين افراد المجتمع ورفد بنك الدم الوطني بالوحدات اللازمة لتوفير المخزون اللازم من الدم لتغطية الحاجة من الوحدات للمرضى والمصابين وتأمين المستشفيات الخاصة بالدم .

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى متخصص يستقبل مرضاه من 75 دولة من كافة انحاء العالم ويحتوي على كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون ، وجراحة الاوعية الدموية ، ومركز الاخصاب، وتفتيت الحصى، والاشعة التداخلية، والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) ،وعمليات زراعة الاعضاء، وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ،ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، وكذلك اثنتا عشرة غرفة عمليات متخصصة للعمليات الكبرى ، وطوارئ قسم الاسنان بخدماته المتكاملة ، وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .