هجوم روسي بمسيرات وصواريخ بالستية على كييف يتسبب في حريق مهول

خبرني - قال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، تيمور تكاتشينكو، فجر الخميس، إنّ وحدات الدفاع الجوّي تصدّت لهجوم مسيّرات روسية وصواريخ بالستية، سقط حطامها في منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة وفي إحدى الضواحي بالشمال الشرقي.

وأضاف أنّ حريقاً اندلع على سطح مبنى في شارع رئيسي، كما سُمع دويّ انفجارات في غرب العاصمة.

اندلع حريق في وسط كييف، مساء الأربعاء، عقب انفجار وقع أثناء تفعيل صافرات الإنذار، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وسمع الصحافي دوي انفجار وشاهد سحابة من الدخان وألسنة لهب. وهرعت طواقم الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة على الفور.

وبعد قرابة 50 دقيقة من الانفجار الأول، شاهد صحافيو وكالة فرانس برس انفجارا ثانيا قرب موقع الانفجار الأول مع تطاير الحطام في الهواء.

وفي الشوارع، كان سكان في طريقهم إلى الملاجئ حاملين حصائر نوم تحت أذرعهم.

وتشهد العاصمة الأوكرانية غارات جوية بانتظام بعد أكثر من أربع سنوات على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "اندلع حريق على سقف مبنى غير سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة شيفتشينكيفسكي".

وأضاف لاحقا أن حريقا اندلع أيضا "على سطح أحد الفنادق" في المنطقة نفسها.

وكتب "الهجوم على العاصمة ما زال مستمرا. ابقوا في الملاجئ!".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه سيعود بسرعة إلى بلاده من زيارة لدبلن بعد تلقي تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا على وشك شن "هجوم ضخم".

وقال في مؤتمر صحافي "أدعو أبناء شعبنا إلى توخي الحذر الشديد، وحماية أنفسهم وأطفالهم، وبالطبع عائلاتهم، والاحتماء في الملاجئ".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستعد لهذا الهجوم الضخم ضد أوكرانيا منذ فترة طويلة".

وفشلت جهود السلام الأميركية حتى الآن في التوسط لإنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.