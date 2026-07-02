صحيفة : واشنطن ترفض عودة زعيمة المعارضة ماتشادو إلى فنزويلا

خبرني - نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مصادر، أن المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، طلبت من السلطات الأمريكية تسهيل عودتها إلى الوطن بعد الزلزالين المدمرين، لكن واشنطن رفضت طلبها.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، أبلغت هذه المعارضة، التي غادرت البلاد لتلقي جائزة نوبل في عام 2025، السلطات الأمريكية برغبتها في العودة إلى وطنها لتقديم المساعدة لضحايا الزلزالين، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت طلباتها وأعلنتها مصدر إزعاج.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية أعربوا عن شكوكهم حول ما إذا كانت ماتشادو ستستطيع بث الروح في العلاقات مع واشنطن.

وبحسب الصحيفة، فضّل البيت الأبيض الاستقرار والتعاون مع السلطات الفنزويلية الحالية في علاقاته مع كاراكاس. وووفقا للصحيفة، نصحت السلطات الأمريكية، المعارضة ماتشادو بالهدوء، لكنها تجاهلت النصيحة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماتشادو حاولت دخول فنزويلا عبر كوراساو في نهاية الأسبوع الماضي، لكن السلطات الهولندية، التي تشرف على السياسة الخارجية للدولة الجزيرة، رفضت السماح لها بالدخول دون موافقة أمريكية.

في 24 يونيو الماضي، ضرب زلزالان قويان فنزويلا. بلغت قوة الزلزال الأول، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 7.2 درجة، بينما بلغت قوة الزلزال الثاني 7.5 درجة. ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، ارتفع عدد القتلى إلى 2295، بالإضافة إلى 11267 جريحا. دُمّرت مئات المنازل، وتضررت البنية التحتية والمستشفيات، وأُغلق المطار الرئيسي للبلاد.